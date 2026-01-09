Força Integrada cumpre mandados em investigação de furto à Caixa Econômica Federal em RO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, na quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a Operação Iscariotes, com o objetivo de cumprir medidas judiciais no âmbito de uma investigação que apura furto qualificado à agência da Caixa Econômica Federal no município de Buritis (RO).

A ação decorre de decisão da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

O crime ocorreu em janeiro de 2025, quando indivíduos invadiram a agência bancária com a intenção de subtrair valores armazenados no cofre da instituição. Como não conseguiram acessar o compartimento principal, os criminosos furtaram duas armas de fogo e 22 munições pertencentes à empresa de segurança privada contratada pelo banco.

No curso das investigações, foi identificado que um funcionário da própria instituição financeira teria atuado de forma decisiva para a execução do crime, repassando informações internas sensíveis, como a rotina da agência, a localização do armamento e os valores supostamente guardados no local. O empregado também é suspeito de ter custeado despesas logísticas e alugado um imóvel utilizado como base pelos demais integrantes do grupo criminoso. Durante a ação, três indivíduos foram presos em flagrante nas proximidades da agência.

No âmbito da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Buritis, com autorização judicial para a extração de dados armazenados em dispositivos eletrônicos.

A FICCO/RO reforçou a importância da participação da população no combate ao crime organizado, por meio de denúncias pelo número 197, canal oficial da Polícia Civil, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado em Rondônia.