Mulher fica ferida após ser atingida por motocicleta em Vilhena; condutor foge do local

A Polícia Militar atendeu, por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, uma ocorrência de acidente de trânsito registrada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, a equipe policial encontrou uma mulher caída ao solo, ao lado de uma bicicleta elétrica, apresentando lesões corporais visíveis, entre elas hematoma na região do rosto e sangramento ativo pelo nariz. A vítima estava consciente, porém bastante abalada em decorrência do impacto.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a ciclista informou que trafegava pela via quando foi atingida por uma motocicleta de cor vermelha, modelo Titan 160. Segundo ela, o condutor do veículo fugiu do local logo após a colisão, sem prestar socorro.

Devido ao estado físico e emocional em que se encontrava, a vítima não conseguiu identificar a placa, outras características da motocicleta ou o sentido exato em que o veículo seguia no momento do acidente.

A guarnição realizou os procedimentos administrativos e operacionais cabíveis, com o isolamento e a verificação inicial do local, além da coleta das informações possíveis para fins de registro e posterior apuração dos fatos.

Em razão das lesões, foi acionado o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos, em observação e avaliação da equipe de plantão.

A bicicleta elétrica foi recolhida e, após os procedimentos necessários, entregue à vítima nas dependências do Hospital Regional. Até o momento, não foi possível identificar o condutor da motocicleta envolvida, em razão da evasão do local e da ausência de dados que possibilitassem sua qualificação.

A Polícia Militar destacou que a conduta do autor desconhecido, ao se evadir sem prestar socorro, representa risco à segurança viária e será objeto de apuração pelas autoridades competentes.