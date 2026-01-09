Pedágio eletrônico Free Flow entra em operação na BR-364 nesta segunda-feira

A partir das 0h desta segunda-feira, 12, começa a operar o sistema de pedágio eletrônico Free Flow na BR-364, no trecho concedido entre Porto Velho e Vilhena, sob responsabilidade da Nova 364 Concessionária de Rodovia. O novo modelo de cobrança dispensa a existência de praças físicas e permite que os veículos trafeguem sem necessidade de parada ou redução de velocidade, contribuindo para maior fluidez e segurança na rodovia.

O sistema funciona por meio de pórticos equipados com tecnologia de identificação automática dos veículos. A cobrança é realizada de forma eletrônica, registrando a passagem no momento em que o usuário transita pelo trecho concedido.

Cadastramento e aplicativo

A concessionária orienta os motoristas a realizarem o cadastramento no aplicativo Nova 364, disponível gratuitamente para Android e iOS, além do acesso via navegador pelo endereço app.nova364.com. Embora o cadastro não seja obrigatório, a ferramenta facilita a consulta de passagens e o pagamento das tarifas.

Segundo a Nova 364, mais de 50 mil usuários já baixaram o aplicativo, que oferece funcionalidades como consulta de passagens registradas pelo Free Flow, acesso aos valores das tarifas, histórico de cobranças, pagamento digital via Pix ou cartão de crédito, informações sobre tráfego e obras, solicitação de serviços operacionais e comunicação direta com a concessionária.

Valores das tarifas

Para automóveis, caminhonetes e furgões (categoria 1), as tarifas definidas são:

P1 – Candeias do Jamari: R$ 5,40

P2 – Cujubim: R$ 37,00

P3 – Ariquemes: R$ 19,30

P4 – Ouro Preto do Oeste: R$ 25,00

P5 – Presidente Médici: R$ 12,50

P6 – Pimenta Bueno: R$ 10,20

P7 – Segundo trecho de Pimenta Bueno: R$ 35,40

A tabela completa com todas as categorias de veículos pode ser consultada no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Funcionamento do sistema

Os pórticos do Free Flow possuem múltiplas camadas de verificação para garantir a precisão na identificação dos veículos e na cobrança da tarifa. Caso o usuário identifique alguma inconsistência, é possível entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 0 364 364 ou pelo aplicativo Nova 364.

De acordo com a empresa, o modelo representa um avanço tecnológico ao eliminar filas e paradas comuns no sistema tradicional de pedágio. “A Nova 364 garante ainda informação acessível para todos, em especial idosos, pessoas com deficiência e usuários que tenham alguma dificuldade em entender o funcionamento do sistema”, afirmou o diretor-presidente da concessionária, Wagner Martins.

Descontos e isenções

Usuários que utilizarem TAG eletrônica terão descontos automáticos nas tarifas. Estão previstos dois tipos de benefícios:

DBT – Desconto Básico da Tarifa: 5% de desconto para automóveis e caminhões;

DUF – Desconto de Usuário Frequente: exclusivo para automóveis, com descontos progressivos a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

Motociclistas têm passe livre e não pagam pedágio. Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático permanecem isentos, desde que previamente cadastrados, conforme previsto em contrato.

Orientação aos usuários

A Nova 364 alerta que todos os veículos que circularem pelo trecho entre Porto Velho e Vilhena estarão sujeitos à cobrança automática a partir do dia 12. O não pagamento em até 30 dias pode resultar em multa por evasão de pedágio, no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Atendimento na rodovia

Desde o final de setembro, equipes operacionais atuam ao longo da BR-364, com mais de cinco mil atendimentos realizados no período. A concessionária mantém 14 bases operacionais distribuídas estrategicamente, equipadas com viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados, ambulâncias, caminhões de combate a incêndio e veículos para içamento de cargas pesadas.

Sobre a concessão

A Nova 364 administra 686,7 quilômetros da BR-364, entre Porto Velho e Vilhena. O trecho é considerado estratégico para a economia agrícola de Rondônia e deverá receber investimentos superiores a R$ 12 bilhões, destinados a obras de duplicação, faixas adicionais, dispositivos viários, vias marginais e melhorias estruturais ao longo da rodovia.