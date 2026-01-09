Pioneiro de Vilhena, Wanderlei Kuipers morre aos 73 anos e deixa legado na formação de jovens e educação cidadã

Faleceu nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, aos 73 anos, o pioneiro de Vilhena Wanderlei Kuipers, reconhecido por sua atuação na educação, na formação cidadã de crianças e adolescentes e no trabalho desenvolvido junto ao Clube de Desbravadores, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Nascido em 2 de maio de 1952, Wanderlei Kuipers construiu uma trajetória marcada pelo voluntariado e pela dedicação à comunidade vilhenense.

Ao longo dos anos, ele atuou como educador e instrutor em atividades como sobrevivência em selva, primeiros socorros, exercícios de respiração, disciplina pessoal e orientação comportamental, contribuindo para a formação de gerações de jovens no município.

Seu trabalho no Clube de Desbravadores alcançou crianças e adolescentes de diferentes origens, incluindo famílias que não pertenciam à denominação religiosa. O projeto tem como foco a educação integral, com ensinamentos voltados à convivência social, respeito às leis, prevenção ao uso de drogas, educação financeira básica, comportamento seguro no trânsito e fortalecimento dos vínculos familiares.

De acordo com pessoas próximas, Wanderlei Kuipers também se destacava pela orientação a jovens sobre relacionamento familiar, respeito aos pais e construção de valores éticos, sempre com o objetivo de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a sociedade.

O velório acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h, na Igreja Adventista Central de Vilhena, localizada na Avenida Capitão Castro, nº 2581. Familiares, amigos e membros da comunidade prestam as últimas homenagens.

A morte de Wanderlei Kuipers gerou comoção em Vilhena, especialmente entre aqueles que participaram das atividades educativas e formativas conduzidas por ele ao longo de décadas, consolidando seu nome como referência na educação e no trabalho comunitário no município.