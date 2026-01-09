Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas após denúncia anônima em Vilhena

A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, um homem suspeito de tráfico de entorpecentes em Vilhena.

A ação ocorreu por volta das 20h, após a corporação receber denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando drogas utilizando um veículo VW Gol, de cor cinza, para realizar as entregas.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito negociava a venda dos entorpecentes por telefone e fazia a distribuição em diversos pontos da cidade, com maior incidência na região da Avenida Paraná, especialmente nas proximidades de um posto de combustíveis.

Diante da denúncia, a guarnição intensificou o monitoramento na área e conseguiu visualizar o veículo citado trafegando pela Avenida Paraná. O automóvel foi abordado no momento em que saía da Avenida Tancredo Neves e entrava no pátio de uma borracharia localizada nas imediações.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram seis porções de substância entorpecente, aparentando ser maconha, embaladas em pequenos sacos plásticos e prontas para comercialização.

Questionado, o suspeito confessou que estava realizando entregas de drogas e informou que possuía mais entorpecentes em sua residência, relatando ainda que a substância teria sido recebida de fora do município.

Com autorização do abordado, a guarnição se deslocou até o imóvel, onde, no interior de uma bolsa localizada sobre a cama, foram encontrados quase dois quilos de maconha, além de diversas embalagens plásticas e duas balanças de precisão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para registro da ocorrência.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito foi apresentado em condições físicas normais, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e do conduzido.