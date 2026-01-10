PM recupera motocicleta com restrição de roubo durante patrulhamento em Vilhena

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com restrição de roubo/furto na noite de sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, por volta das 20h, a guarnição transitava pela Rua Dália quando visualizou uma motocicleta Yamaha/Factor, de cor vermelha, estacionada de forma suspeita nas proximidades de um imóvel conhecido no meio policial como ponto de encontro de usuários de drogas e traficantes.

Diante da situação, os policiais realizaram consulta da placa nos sistemas de segurança, sendo constatado que o veículo possuía restrição por roubo/furto. No primeiro contato, o envolvido negou ser o proprietário ou estar na posse da motocicleta.

No entanto, após conversa com outras pessoas que estavam no local, um dos indivíduos, que preferiu não se identificar por medo de represálias, informou de forma anônima que o veículo estava sob posse do suspeito.

Em nova abordagem, o envolvido acabou confirmando que estava com a motocicleta e apresentou a chave de ignição. Questionado sobre a procedência do veículo, relatou que teria adquirido a moto pelo valor de R$ 4.500,00 de um terceiro, sem saber informar o sobrenome, endereço exato ou qualquer meio de contato do suposto vendedor, alegando ainda desconhecer a existência da restrição.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e, juntamente com o envolvido, apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências legais cabíveis.

A polícia constatou que a restrição de roubo/furto do veículo está vinculada a uma ocorrência registrada no dia 15 de novembro de 2025.