Semus diz que não existe autorização para manter carimbos e receituários em residências e médica registra BO em caso de enfermeiro detido em Vilhena

Um caso divulgado com exclusividade pelo site Extra de Rondônia movimentou o setor de saúde pública nesta semana.

Trata-se de uma operação policial que resultou na apreensão de drogas e materiais médicos irregulares com um enfermeiro que atua como professor em uma faculdade em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, policiais militares se deslocaram até uma residência onde flagraram um casal consumindo cocaína. Em um dos cômodos do imóvel, foi encontrado um ambiente montado como consultório médico, contendo carimbos, atestados, receituários de órgãos públicos, requisições de exames, receituários de controle especial e declarações de comparecimento da UBS Leonardo Alves de Souza e do Hospital Regional.

Alguns desses documentos estavam carimbados e assinados em branco, sem identificação de pacientes, o que reforça a irregularidade da situação (leia mais AQUI).

Em decorrência do ocorrido, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) emitiu uma nota oficial esclarecendo o episódio. A secretaria reforçou que não há autorização administrativa ou legal para que profissionais de saúde mantenham em residências particulares receituários, carimbos de terceiros, documentos oficiais, medicamentos ou insumos vinculados à rede pública de saúde.

A nota também informou que uma médica envolvida no caso registrou Boletim de Ocorrência (BO) e acionou o Conselho Regional de Medicina, esclarecendo que não autorizou nem teve ciência do uso indevido de seu registro profissional, sendo ela também vítima da situação.

NOTA OFICIAL – ESCLARECIMENTOS

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena (SEMUS) vem a público esclarecer informações veiculadas na imprensa sobre ocorrência policial envolvendo apreensão de materiais em imóvel particular.

Após averiguação preliminar, a SEMUS informa que os medicamentos encontrados não pertencem à Secretaria Municipal de Saúde e não integram os insumos das Unidades Básicas de Saúde do Município.

Esclarece-se ainda que o profissional enfermeiro envolvido possui ou possuía vínculo com instituições de ensino superior e, em razão do acompanhamento de estudantes em atividades práticas, pode ter tido acesso indevido a documentos institucionais, sem qualquer autorização da SEMUS para retirada, guarda ou uso fora das unidades de saúde.

A Secretaria reforça que não existe autorização administrativa ou legal para que profissionais mantenham em residências particulares receituários, carimbos profissionais de terceiros, documentos oficiais, medicamentos ou insumos vinculados à rede pública de saúde.

Em relação ao carimbo médico localizado, a profissional envolvida registrou boletim de ocorrência e comunicou o Conselho Regional de Medicina, esclarecendo que não autorizou nem teve ciência do uso indevido de seu registro profissional, sendo também vítima da situação.

A SEMUS já notificou formalmente as instituições de ensino envolvidas e colabora integralmente com as autoridades competentes, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a ética, a proteção de crianças e adolescentes e a boa gestão do SUS.

Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena – SEMUS