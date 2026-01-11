Veículo com registro de furto é recuperado pela PM no Jardim Primavera em Vilhena

Durante patrulhamento ostensivo-preventivo de rotina, a Polícia Militar recuperou um veículo com registro de roubo/furto ativo no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, a guarnição já possuía informações sobre um automóvel que havia sido subtraído no dia 30 de dezembro de 2025, conforme ocorrência registrada na Polícia Civil.

Na ocasião, o proprietário informou que o veículo estava estacionado em frente à residência de um familiar e que, ao retornar, constatou o furto.

De posse dessas informações, os policiais realizavam patrulhamento pela Rua 1711 quando visualizaram o veículo em trânsito. Diante da situação, foi realizada a abordagem e, após verificação documental e consulta aos sistemas disponíveis, confirmou-se a existência de registro ativo de roubo/furto.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Já na unidade policial, o condutor alegou que teria adquirido o automóvel de um terceiro há cerca de quatro anos, afirmando que houve desacordo quanto à documentação e que não praticou o furto, dizendo ainda se considerar o legítimo proprietário do bem.

A ocorrência foi devidamente registrada e encaminhada às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.