VÍDEOS: Rio Guaporé registra mortandade de espécies aquáticas e répteis e preocupa comunidades em Pimenteiras

Nesta semana, o rio Guaporé, localizado no município de Pimenteiras do Oeste, na fronteira com a Bolívia, na região do Cone Sul de Rondônia, registrou a mortandade de peixes, arraias, jacarés e outras espécies aquáticas.

O episódio foi divulgado por uma internauta, emocionando moradores e pescadores da região.

Entre as espécies afetadas estão arraias, cacharas, mandubé, lambaris e tucunarés, todos comuns na região e de grande importância para o equilíbrio ambiental, a subsistência das comunidades ribeirinhas e a economia local. As ocorrências têm sido observadas em diferentes pontos do rio, chamando a atenção de moradores e especialistas.

O Rio Guaporé é um dos principais cursos d’água da região, possuindo grande relevância ambiental, econômica e social.

Segundo especialistas, o fenômeno registrado é conhecido como “decoada”, uma ocorrência natural que acontece durante a temporada de cheias intensas.

No entanto, moradores aguardam a atuação de órgãos ambientais para realizar vistorias e análises técnicas, com o objetivo de identificar, oficialmente, as causas da mortandade e avaliar possíveis impactos ao meio ambiente e às comunidades que dependem do rio.

O monitoramento da situação é considerado fundamental para a preservação do Rio Guaporé e de sua fauna aquática, bem como para garantir a segurança e o bem-estar das populações locais.

