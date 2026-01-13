Acidente entre carro oficial do prefeito e motocicleta deixa mulher ferida em Colorado

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo oficial da Prefeitura e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, em frente à sede do Executivo municipal de Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a caminhonete seguia pela via quando, ao tentar realizar uma manobra para estacionar, acabou colidindo com uma motoneta Biz conduzida por uma mulher.

No veículo oficial estavam o motorista e o prefeito do município. Com o impacto, a motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrida, sendo encaminhada ao hospital para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.