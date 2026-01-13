Após indicação da Dra. Taíssa, governo prioriza obras para garantir dignidade aos alunos de Nova Dimensão

Em resposta à indicação parlamentar nº 13434/25, de autoria da Deputada Dra. Taíssa Sousa, a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) apresentou um plano de ação focado no fortalecimento da rede pública de ensino no distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré. Embora a proposta inicial sugerisse convênios com o setor privado para absorver o excedente de alunos, a gestão estadual optou por um investimento direto na infraestrutura da unidade local.

A Superintendência Regional de Educação de Guajará- Mirim, após análise técnica, informou que a prioridade atual será a modernização e ampliação da EEEFM Professora Maria Laurinda Groff.

O projeto de revitalização já possui diretrizes estabelecidas para garantir que os alunos tenham acesso a um ambiente de aprendizado seguro e moderno:

Construção de Novas Salas; As novas instalações serão projetadas para comportar o limite de alunos , conforme exigido pela legislação vigente, superando a limitação de espaço das salas atuais.

As novas instalações serão projetadas para comportar o limite de , conforme exigido pela legislação vigente, superando a limitação de espaço das salas atuais. Trâmite Administrativo: O processo já está formalizado sob o nº 0029.040381/2025-16 e segue para estudo de viabilidade e licitação através da Superintendência Estadual de Licitações (SUPEL) com objetivo de realizar estudos de viabilidade de reforma e ampliação da escola.

A decisão da SEDUC visa resolver de forma permanente o problema da superlotação apontado pela Deputada Dra. Taíssa Sousa. Com a possível ampliação, a Escola Maria Laurinda Groff poderá atender não apenas os estudantes da área urbana de Nova Dimensão, mas também das comunidades vizinhas, garantindo dignidade e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.