Casal recém-saído da cadeia é preso após furtar moto em Colorado

Um casal que havia deixado o sistema prisional recentemente foi preso nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, na BR-435, nas proximidades do acesso ao distrito de Nova Conquista, após furtar uma motocicleta em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o homem havia sido colocado em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica, e a mulher também tinha saído recentemente da cadeia.

O furto ocorreu na segunda-feira, 12, e os suspeitos seguiam nesta manhã em direção à BR-364 quando foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar.

Após a prisão, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde a ocorrência foi registrada e ambos permaneceram à disposição da Justiça.

A motocicleta recuperada será restituída ao proprietário após os procedimentos legais.