Empresa é alvo de furto no centro de Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível furto em uma empresa localizada na Avenida Capitão Castro, na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a solicitação partiu de um vigilante de uma empresa de monitoramento, que durante ronda preventiva percebeu que a porta da frente do estabelecimento estava aberta, situação considerada anormal para o horário.

No local, a guarnição constatou que o trinco da porta estava quebrado. Durante a averiguação, os policiais observaram que uma impressora havia sido deixada sobre a calçada, em frente ao estabelecimento, possivelmente caída no momento em que o autor deixou o local.

Não foi possível identificar quais objetos foram subtraídos, já que o proprietário não foi localizado naquele momento.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.