Governo de RO mantém vacinação contra gripe e reforça que variante da Influenza A não altera sintomas

Com a estratégia de fortalecer o monitoramento das síndromes respiratórias, garantir detecção precoce e manter a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS), em alinhamento com alertas da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde (MS) intensificou, com atuação integrada dos estados, a vigilância epidemiológica da Influenza A após a identificação de casos de uma variação do vírus da gripe A, denominado como subclado K.

A variação genética do vírus H3N2, popularmente chamada de “gripe K” foi confirmada no Brasil, com registros na Região Norte, sem evidências de aumento da gravidade clínica da doença.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão estadual acompanha de forma permanente as orientações do Ministério da Saúde e mantém as equipes de vigilância e assistência mobilizadas. “Trabalhamos para assegurar proteção à população, com investimentos contínuos em vigilância em saúde, vacinação e estrutura da rede pública”, ressaltou.

O diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Gilvander Gregório de Lima, destacou que o monitoramento segue protocolos técnicos consolidados. “Não se trata de um vírus novo. A variante está sendo acompanhada de perto e, o estado mantém vigilância ativa, integrada à rede nacional, garantindo informação segura e resposta oportuna.”

SINTOMAS DE GRIPE

De acordo com a gerente técnica de Vigilância Epidemiológica da Agevisa/RO, Luma Akemi de Azevedo Kubota, o subclado K da Influenza A (H3N2), oficialmente denominado J.2.4.1 pela OMS, apresenta maior transmissibilidade, mas não está associado a quadros mais graves. “Os sintomas permanecem compatíveis com a influenza sazonal e, não há registro de casos relacionados a essa variante em Rondônia até o momento”, explicou.

Os sinais clínicos seguem o padrão clássico da gripe, como febre, tosse, dores musculares e cansaço. O Ministério da Saúde reforça que a vacina contra influenza ofertada pelo SUS continua sendo a principal medida para prevenir casos graves e hospitalizações, mesmo diante de variações genéticas do vírus.

Na Região Norte, a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025/2026 teve início em 3 de novembro de 2025 e segue até 28 de fevereiro de 2026. A orientação é que a população, especialmente idosos, gestantes, crianças, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades, mantenham a vacinação em dia, adotem medidas de higiene e procurem atendimento médico diante de sinais de agravamento.

As ações contam com a atuação do Ministério da Saúde, Agevisa/RO, Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) e secretarias municipais de saúde.