Marco histórico: Deputada Federal Cristiane Lopes leva internet 5G a Extrema e marca um novo capítulo no desenvolvimento do distrito

Atuação decisiva da parlamentar garante funcionamento da torre de telefonia e coloca Extrema na era da conectividade, impulsionando economia, serviços e qualidade de vida.

A tão aguardada torre de telefonia 5G do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO), já está oficialmente em funcionamento. A ativação do sinal representa um marco histórico para a comunicação, o desenvolvimento e a inclusão digital da região, colocando o distrito em um novo patamar de conectividade e oportunidades.

A conquista é resultado de uma forte articulação da deputada federal Cristiane Lopes, principal responsável por viabilizar o investimento que hoje transforma a realidade de milhares de moradores. Com o sinal liberado, Extrema dá um salto significativo em infraestrutura tecnológica, ampliando o acesso à informação, fortalecendo o comércio local e melhorando diretamente a qualidade de vida das famílias.

Para a deputada, a chegada do 5G simboliza muito mais do que avanço tecnológico. “Este é um avanço real e concreto, que vai transformar o dia a dia da nossa população. A conectividade abre portas para o desenvolvimento, para novos negócios, para a educação, a saúde e a segurança”, destacou Cristiane Lopes.

Ela também ressaltou que a entrega da torre marca o início de um novo ciclo de crescimento para o distrito. “Extrema está preparada para avançar ainda mais. Esse é apenas o começo de um processo que vai gerar oportunidades e progresso para toda a comunidade”, afirmou.

Moradores do distrito celebraram a conquista e agradeceram à deputada federal Cristiane Lopes pelos investimentos já realizados em Extrema. Além da implantação da telefonia móvel e internet, a parlamentar destinou recursos importantes para melhorias no Hospital Regional, reforço na segurança pública, entrega de totens de videomonitoramento, implantação de central de monitoramento e avanços na infraestrutura do distrito.

Com a chegada do 5G, a expectativa é de impactos positivos em diversas áreas, como economia, educação, saúde, segurança e no cotidiano das pessoas que dependem de uma internet estável para estudar, trabalhar, empreender ou manter contato com familiares.

No total, a deputada federal Cristiane Lopes já destinou R$ 4,6 milhões em emendas parlamentares para a instalação de torres de telefonia móvel e internet, consolidando seu compromisso com a inclusão digital e o desenvolvimento dos distritos de Rondônia.

Ao final, a deputada reafirmou seu compromisso com Extrema e com todo o estado. “Seguiremos trabalhando para levar tecnologia, oportunidades e progresso a cada comunidade. Rondônia merece desenvolvimento e dignidade para sua população”, concluiu.