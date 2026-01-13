Pedido do deputado Delegado Camargo é atendido e Prefeitura amplia programas de transporte inclusivo em Porto Velho

O pedido formal apresentado pelo deputado estadual Delegado Camargo para o fortalecimento do transporte inclusivo em Porto Velho resultou em ações concretas da Prefeitura, que anunciou a ampliação de programas voltados às pessoas com deficiência e também às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As medidas atendem a uma demanda crescente de famílias que dependem do serviço para acesso à saúde, terapias, educação e demais atividades essenciais.

A solicitação do parlamentar foi encaminhada ao prefeito Léo Moraes por meio de ofício, no qual o Delegado Camargo relatou o aumento expressivo da procura pelo transporte inclusivo e as dificuldades enfrentadas por usuários diante da capacidade limitada do serviço. Segundo o deputado, muitas famílias vinham encontrando obstáculos para conseguir atendimento regular, o que evidenciava a necessidade de ampliar frota, rotas e horários, além de dar maior transparência às informações sobre o funcionamento do programa.

Em resposta ao pedido, a Prefeitura anunciou a ampliação do PVH Acessibilidade, com a incorporação de dois micro-ônibus zero quilômetro, totalmente adaptados. Os novos veículos contam com rampa elevatória, espaço para cadeirantes e acompanhantes, além de recursos tecnológicos como GPS, câmeras de monitoramento e acesso à internet, garantindo mais segurança, conforto e eficiência no atendimento. O serviço é gratuito e funciona no modelo porta a porta, mediante cadastro e agendamento prévio.

Também foi atendida a demanda relacionada ao reforço do transporte inclusivo destinado às pessoas com TEA. O município ampliou o atendimento com veículos adaptados, incluindo um micro-ônibus específico para usuários com transtorno do espectro autista, preparado para oferecer um ambiente mais adequado às necessidades sensoriais. A iniciativa amplia o alcance do serviço e reduz a sobrecarga enfrentada por famílias que dependem do transporte especializado.

Após o anúncio das medidas, o deputado Delegado Camargo agradeceu publicamente ao prefeito Léo Morais e destacou o compromisso da gestão municipal com a inclusão social.

“O crescimento da demanda demonstra o quanto esses programas são essenciais, mas, acima de tudo, evidencia a importância de uma gestão comprometida com a inclusão. A decisão do prefeito de ampliar o transporte inclusivo mostra sensibilidade, responsabilidade social e respeito às famílias que dependem desse serviço diariamente. É uma ação concreta que garante dignidade, acesso a direitos e melhora a qualidade de vida de centenas de pessoas”, afirmou o deputado.

Reconhecido por sua atuação em defesa das pessoas com deficiência, Delegado Camargo tem pautado o mandato na elaboração de propostas legislativas voltadas à acessibilidade, no diálogo permanente com comunidades atípicas, associações e famílias, e na articulação e destinação de recursos públicos para áreas como mobilidade inclusiva, saúde e atendimento especializado. Essas iniciativas buscam transformar demandas reais da população em políticas públicas efetivas.

Pai atípico, o deputado ressalta que sua vivência pessoal fortalece o compromisso com a causa e orienta sua atuação parlamentar. Ao longo do mandato, tem defendido que políticas públicas inclusivas sejam tratadas como prioridade, assegurando autonomia, dignidade e qualidade de vida às pessoas com deficiência e às famílias atípicas.

A ampliação dos programas de transporte inclusivo em Porto Velho reforça a importância do diálogo entre o Legislativo e o Executivo municipal, demonstrando que a escuta ativa e a cooperação institucional podem resultar em avanços concretos na garantia do direito de ir e vir e na construção de uma cidade mais acessível, justa e inclusiva.