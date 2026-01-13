Prefeito de Corumbiara emite nota de pesar pela morte de Zé Paiva e presta homenagem pessoal à família

A Prefeitura de Corumbiara, divulgou uma nota oficial de pesar pelo falecimento de José Felipe Teodozio, conhecido como Zé Paiva, ocorrido na segunda-feira, 12 de janeiro.

Zé Paiva foi ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras e empresário com longa atuação na região.

Na nota institucional, a administração municipal destaca a relevância de Zé Paiva para o Cone Sul de Rondônia, ressaltando sua trajetória na vida pública, sua atuação como empresário e sua contribuição para o desenvolvimento regional.

O texto oficial enfatiza o legado deixado por ele em Cerejeiras, onde exerceu cargos eletivos e manteve forte participação comunitária.

Além da manifestação oficial em nome do município, o prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, também prestou homenagem à memória de Zé Paiva e em solidariedade à família.

O prefeito destaca a relação de amizade construída ao longo dos anos, lembrando que Zé Paiva foi uma pessoa próxima, com quem mantinha conversas frequentes sobre política e assuntos ligados ao desenvolvimento regional. Segundo Leandro Vieira, Zé Paiva sempre foi alguém presente, colaborativo e disposto a ajudar, mantendo laços de confiança e diálogo constante.

O prefeito ressaltou a proximidade com os familiares e afirmou que a perda causa profundo sentimento de tristeza, tanto no âmbito institucional quanto pessoal. A homenagem reforça o reconhecimento à trajetória de Zé Paiva e o respeito construído ao longo de sua vida pública e privada.

A Prefeitura de Corumbiara finaliza a nota reiterando solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto neste momento de luto e destacando que a história de Zé Paiva permanece viva na memória da região.

>>>Leia nota na íntegra: