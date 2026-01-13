Rosangela Donadon garante R$ 1,2 milhão para fortalecer a educação em Colorado do Oeste

A deputada estadual Rosangela Donadon assegurou a liberação de R$ 1.220.000,00 (um milhão, duzentos e vinte mil reais) para o município de Colorado do Oeste, com investimento direto na melhoria da estrutura educacional da rede municipal de ensino.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar e foi formalizado por meio de convênio entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Prefeitura de Colorado do Oeste, conforme nota de empenho já emitida para o exercício de 2025.

De acordo com o histórico do empenho, o valor será utilizado para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, especificamente playgrounds, que irão atender sete escolas municipais, ampliando os espaços de lazer, convivência e desenvolvimento das crianças.

As escolas contempladas são: Escola Getúlio Vargas, Escola Professora Clair da Silva Weyh, Escola Planalto, Escola 16 de Junho, Escola Governador Ângelo Angelin, Escola Julieta Vilela Velozo e Escola Prefeito Marcos Donadon, beneficiando diretamente alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

A deputada Rosangela Donadon destacou que o investimento é resultado de uma atuação conjunta com o vereador Baiano Leiteiro, além de agradecer ao governador coronel Marcos Rocha, pelo apoio institucional. A parlamentar também reconheceu o trabalho do prefeito de Colorado do Oeste, Edmilson Rodrigues de Almeida (Edinho da Rádio), e de Elizangela Lima Oliveira, que foram fundamentais na elaboração do projeto, garantindo que o recurso atendesse de forma eficaz as necessidades da educação municipal