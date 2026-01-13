VÍDEO: Polícia apreende drogas, armas e prende suspeitos em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizou uma ação no bairro Alto Alegre, em Vilhena, que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo e na prisão de vários suspeitos envolvidos com o tráfico e consumo de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina pela Rua 819, nas proximidades de uma unidade de saúde, os policiais abordaram um indivíduo em atitude suspeita.

Com ele, foram encontrados fragmentos de substância semelhante ao crack. O abordado relatou ter adquirido a droga em um imóvel conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico.

No endereço indicado, a guarnição localizou indícios de consumo de drogas e, durante buscas, apreendeu porções de entorpecentes, materiais utilizados para o consumo, além de uma arma de fogo do tipo garrucha com munições. Em outro cômodo da residência, mais drogas foram encontradas escondidas em um recipiente doméstico.

Ainda durante a ocorrência, um motociclista que chegou ao local empreendeu fuga ao perceber a presença policial, sendo capturado após acompanhamento tático por diversas vias da cidade. Outros suspeitos também foram abordados, o que levou os policiais até um segundo endereço, no bairro Bela Vista.

No local, foram apreendidas grandes quantidades de substâncias análogas à cocaína, crack e maconha, além de armas de fogo, munições, balança de precisão, rádios comunicadores, dinheiro e objetos de origem suspeita.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à unidade policial, onde ficaram à disposição da Justiça.

Os veículos utilizados foram recolhidos ao pátio do órgão de trânsito devido às infrações constatadas.

>>>Vídeo: