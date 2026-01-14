Aposentado denuncia tentativa de golpe envolvendo falsa prova de vida do INSS em Chupinguaia

Um homem procurou o quartel da Polícia Militar de Chupinguaia na manhã desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, para denunciar que foi vítima de uma tentativa de golpe.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que há vários dias vinha recebendo ligações de indivíduos que se apresentavam como agentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), solicitando a realização de uma suposta “prova de vida”.

Segundo o relato, no dia anterior ao registro da ocorrência, a vítima decidiu atender uma das ligações com o auxílio do filho. Durante a chamada, o golpista orientou que fosse acessada a conta bancária para seguir procedimentos relacionados à prova de vida, passando também a indicar o acesso a outras instituições financeiras.

Ao perceber dificuldade em convencer a vítima, o suspeito encerrou a ligação. Logo após, o homem notou que seu aparelho celular apresentava anormalidades, constatando que aplicativos e arquivos haviam desaparecido, como se o dispositivo tivesse sido formatado ou sofrido intervenção remota não autorizada.

A vítima informou ainda que, até o momento, não houve subtração de valores ou contratação de serviços financeiros em seu nome.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde será investigado.