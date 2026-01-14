Com suporte da demanda e compras técnicas, milho abre a quarta-feira com altas em Chicago

A quarta-feira (14) começa com os preços internacionais do milho futuro voltando a apresentar movimentações positivas na Bolsa de Chicago (CBOT).

Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o vencimento março/26 era cotado a US$ 4,23 com valorização de 4 pontos, o maio/26 valia US$ 4,31 com elevação de 3,75 pontos, o julho/26 era negociado por US$ 4,37 com ganho de 3 pontos e o setembro/26 tinha valor de US$ 4,36 com alta de 3 pontos.

De acordo com informações do site internacional Successful Farming, os contratos futuros de milho subiram nas negociações noturnas, devido a sinais de demanda contínua pelos suprimentos dos Estados Unidos.

Dados do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) mostram que a Coreia do Sul comprou 204 mil toneladas de milho e um país não identificado adquiriu outras 310 mil toneladas, todas com entrega prevista para o ano comercial de 2025/26, que termina em 31 de agosto.

“Investidores que estavam vendidos no mercado, ou que apostaram na queda dos preços, provavelmente recompraram contratos e fecharam suas posições após a queda dos preços em decorrência de um relatório pessimista sobre oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura na segunda-feira”, acrescenta Tony Dreibus, analista da Successful Farming.

Mercado Interno

Na Bolsa Brasileira (B3) a quarta-feira também começou com movimentações positivas para os preços futuros do milho. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 68,76 e R$ 72,03 por volta das 10h14 (horário de Brasília).

O vencimento janeiro/26 era cotado a R$ 68,76 com alta de 0,31%, o março/26 valia R$ 72,03 com ganho de 0,33%, o maio/26 era negociado por R$ 71,15 com valorização de 0,23% e o julho/26 tinha valor de R$ 69,73 com elevação de 0,11%.