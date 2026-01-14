“Euforia” na Diip Bar reúne funk e música eletrônica em Vilhena

Diip Bar realiza nesta sexta-feira, 16 de janeiro, o evento “Euforia”, que tem como proposta oferecer ao público uma experiência musical voltada aos gêneros funk e música eletrônica.

A noite contará com apresentações dos DJs DJ W, DJ Rômulo, DJ Enevax e DJ Lucas Panta, profissionais reconhecidos na cena local e regional, que prometem sets diversificados e alinhados às tendências atuais da música eletrônica e urbana.

Como parte das ações promocionais, o estabelecimento disponibilizará o “Copão” de 500ml (Vodka com Bally) ao valor de R$ 10, além de ingresso unissex promocional no valor de R$ 29,99.

A organização informa que o evento será realizado no Diip Bar, espaço consolidado na realização de eventos, oferecendo estrutura adequada, segurança e conforto ao público presente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99200-3905.