Homem é conduzido à delegacia por suspeita de importunação sexual em Vilhena

Nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de suspeita de importunação sexual contra uma servidora pública, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou à polícia que um homem entrou em seu local de trabalho, passou a fazer elogios de cunho pessoal e solicitou um copo de água.

No momento em que a água foi entregue, o suspeito segurou o braço da vítima e passou a acariciá-lo, causando constrangimento.

A servidora informou ainda que o homem, de nacionalidade venezuelana e em situação de rua, vinha frequentando seu local de trabalho há vários dias e que, após o ocorrido, passou a persegui-la, inclusive acompanhando seus deslocamentos.

Por temer pela própria segurança, o pai da vítima passou a levá-la e buscá-la diariamente no trabalho.

Diante dos fatos, a guarnição realizou buscas pela região e localizou o suspeito nas proximidades, conduzindo-o à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.