Homem tem carteira furtada enquanto descansava em banco de praça em Vilhena

Na terça-feira, 13 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na praça do ginásio Geraldão, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a equipe policial fez contato com o solicitante, que relatou estar deitado em um dos bancos da praça quando, em um momento de descuido, deixou sua carteira cair ao solo, próxima de onde se encontrava.

Aproveitando-se da situação, um homem teria se apoderado da carteira, que continha apenas documentos pessoais.

A vítima informou ainda que uma pessoa conhecida presenciou o momento em que o suspeito pegou o objeto e deixou o local, repassando as características à polícia.

De posse das informações, a guarnição realizou buscas pela região, porém o suspeito não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.