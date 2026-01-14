INVESTIMENTO GARANTIDO: Rosangela Donadon destina recurso para aquisição de playgrounds em Pimenteiras

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) garante mais um avanço concreto para a educação do Cone Sul ao assegurar R$ 200 mil para Pimenteiras do Oeste, destinados à aquisição de playgrounds para as escolas municipais.

O recurso já está empenhado e garantido, assegurando a execução do investimento.

A iniciativa vai proporcionar às crianças novos espaços de lazer, convivência e aprendizado, fundamentais para o desenvolvimento motor, social e cognitivo, especialmente na educação infantil.

Com o investimento, as unidades escolares poderão ampliar e modernizar sua estrutura, oferecendo um ambiente mais seguro, acolhedor e estimulante para os estudantes.

Rosangela Donadon reforça que seu mandato tem atuação municipalista, garantindo que os investimentos cheguem também aos municípios de menor porte, com impacto direto na vida das famílias.

A deputada agradece o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, parceiro fundamental para a liberação ágil dos recursos destinados à educação, e destaca a parceria da prefeita Valéria Garcia, além do trabalho do seu representante no município, Luiz Carlos, que contribuiu para a articulação e viabilização do investimento.

Com o recurso assegurado, Pimenteiras do Oeste avança na valorização da infância e no fortalecimento da educação básica.