Mulher tem bicicleta furtada em frente a local de trabalho em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 13 de janeiro de 2026, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Melvin Jones, em Vilhena, quando foi abordada por uma mulher que relatou o furto de sua bicicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima informou que chegou ao trabalho e deixou a bicicleta estacionada em frente ao local. Ao sair, percebeu que o veículo havia sido levado.

Uma pessoa teria relatado que viu um homem, com aparência de estrangeiro, vestindo calça jeans e camiseta azul, pegando a bicicleta e deixando o local, acreditando inicialmente que se tratava do proprietário.

De posse das informações, a Polícia Militar realizou buscas na região, porém a bicicleta e o suspeito não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.