Natan Donadon lamenta falecimento de ex-presidente da Câmara de Cerejeiras: “amizade de longa data”

Em nota à imprensa, o ex-deputado federal Natan Donadon lamentou o falecimento do empresário José Felipe Todozio, conhecido como Zé Paiva, ocorrida na última segunda-feira, 12 de janeiro, no município de Cerejeiras.

Paiva foi vereador por dois mandatos (2005 a 2012) e exerceu a presidência da Câmara Municipal de Cerejeiras.

Em sua mensagem, Natan relembrou a amizade que tinha com Zé Paiva e destacou os trabalhos conjuntos realizados em prol de benefícios para a comunidade de Cerejeiras.

NOTA DE PESAR

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido amigo José Felipe Todozio, conhecido carinhosamente como Zé Paiva, ocorrido no município de Cerejeiras.

Zé Paiva foi uma pessoa simples, de grande coração e dedicação, que trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento de Cerejeiras. Sua história inclui dois mandatos como vereador (2005 a 2012), ocasião em que exerceu a presidência do Legislativo local, demonstrando sua firmeza, esforço e amor pela nossa cidade.

Tive a honra de conhecer sua atuação de perto, já que, na época em que exerci o cargo de deputado federal, juntos trabalhamos por investimentos e melhorias para Cerejeiras. Nossa amizade é de longa data, e sua partida deixa uma grande saudade.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos de pesar à família e aos amigos, desejando que encontrem conforto nos desígnios de Deus.

Descanse em paz, meu querido amigo!

Natan Donadon

Ex-deputado federal de Rondônia