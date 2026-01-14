PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil em cidade de RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14/1), a operação “VERTEX”, com o objetivo de combater os crimes de compartilhamento, aquisição e armazenamento de material relacionado ao abuso sexual infantojuvenil.

A ação foi autorizada pela Justiça Federal de Porto Velho, que expediu mandado de busca e apreensão cumprido na capital rondoniense.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionados à posse e distribuição de material de abuso sexual infantojuvenil.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso no combate a crimes cibernéticos e à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.