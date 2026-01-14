PF faz buscas em endereços ligados a Vorcaro e familiares; bloqueios ultrapassam R$ 5,7 bi

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e o sequestro de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

De acordo com a corporação, os alvos da operação são o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, e os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur.

As ações estão sendo realizadas em endereços em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam dinheiro em espécie, carros, relógios de luxo e um revólver.

São apurados os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

Defesas

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro confirmou ter tomado conhecimento da medida de busca e apreensão e afirmou que o empresário tem “colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.

“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”, disse.

“A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”, completou.