Rondônia teve chuva em todos os dias de dezembro e ferrugem asiática começa a aparecer nas lavouras de soja

O mês de dezembro foi bastante chuvoso em Rondônia, com precipitações sendo registradas todos os dias e acumulando mais de 400 mm.

Esse cenário impediu a realização de aplicações de defensivos e agora aumenta a pressão de doenças como a ferrugem asiática.

Para o pesquisador da Embrapa e membro da Aprosoja RO, Vicente Godinho, apesar dessa pressão, as produtividades devem ser positivas no estado para as colheitas que já se iniciaram.

A maior preocupação fica mesmo para a comercialização e a logística, diante de margens já bastante apertadas e o início de operação de um novo pedágio na BR-364 que deve encarecer o frete e elevar os custos de soja e milho no estado.