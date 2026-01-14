Soja retoma parte das baixas e sobe em Chicago; commodities têm alta generalizada

Os preços da soja testam leves ganhos nesta manhã de quarta-feira (14), depois de dois dias consecutivas de perdas fortes na Bolsa de Chicago.

Por volta de 7h20 (horário de Brasília), as cotações subiam de 3,75 a 4,75 pontos, com o mercado retomando parte do fôlego.

Os futuros do grão têm tido um suporte importante vindo do óleo de soja. Ontem, o derivado fechou o dia com mais de 2% de alta e hoje dá sequência ao movimento na CBOT, ajudando na recuperação da soja. As perspectivas estão sobre os avanços regulatórios no programa de biocombustíveis dos EUA. As altas do petróleo também favorecem o movimento.

De outro lado, o farelo ainda recua e limita o potencial de avanço do grão, segundo explicam analistas.

Entre os fundamentos, permanecem ainda as atenções sobre a colheita começando no Brasil, as lavouras concluindo seus ciclos aqui e na Argentina, bem como o ritmo de comercialização na América do Sul.

Paralelamente, a geopolítica também segue em evidência, com as incertezas crescendo, se intensificando e impactando os mercados de uma forma geral. Nesta quarta, as commodities agrícolas sobem de forma generalizada, bem como as energéticas e metálicas. A prata ainda lidera o rally e tem mais de 4% de ganho.