Suposto abandono de incapaz é registrado em distrito de Chupinguaia

A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, para atender uma ocorrência de suposto abandono de incapaz no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a solicitante relatou que sua filha estaria praticando maus-tratos e abandono em relação aos próprios filhos, netos da comunicante. As crianças têm 11 meses e três anos de idade.

Diante da denúncia, a guarnição se deslocou até o endereço informado, onde constatou que as crianças estavam sob a guarda da mãe no momento da averiguação, não sendo observados, naquele instante, indícios que caracterizassem situação de crime.

A denunciada afirmou que a mãe teria interesse em obter a guarda das crianças e que as acusações seriam infundadas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, e o Conselho Tutelar de Chupinguaia foi comunicado para acompanhar o caso.