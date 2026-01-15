COLORADO: Escola Getúlio Vargas tem reforma garantida após atuação de Rosangela Donadon

A deputada estadual Rosangela Donadon garante R$ 340 mil em investimentos para a reforma da Escola Getúlio Vargas, em Colorado do Oeste.

O recurso já está empenhado e assegurado, resultado de uma articulação conjunta com o vereador Baiano Leiteiro e o prefeito do município, Edmilson Rodrigues de Almeida, mais conhecido como Edinho da Rádio, atendendo a uma demanda prioritária da comunidade escolar.

Uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade, a Escola Getúlio Vargas será contemplada com melhorias estruturais que vão impactar diretamente a qualidade do ensino e oferecer melhores condições de trabalho para professores e servidores.

A reforma inclui a revitalização dos espaços físicos, adequações estruturais, reforço na segurança e modernização da unidade escolar, garantindo um ambiente mais adequado, seguro e acolhedor para alunos e profissionais da educação.

Rosangela Donadon destaca que investir na infraestrutura escolar é garantir dignidade, qualidade no processo de ensino-aprendizagem e melhores resultados educacionais para o município.

A deputada também ressalta a importância da parceria com o Baiano Leiteiro e com o prefeito Edinho da Rádio, que atuaram de forma direta na identificação da demanda e no diálogo com o Governo do Estado para viabilizar o investimento.

Rosangela agradece ainda o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, cujo compromisso com a educação tem sido fundamental para a liberação ágil dos recursos e o fortalecimento dos municípios rondonienses.

Com a reforma garantida, a Escola Getúlio Vargas avança na modernização de sua estrutura e reafirma o compromisso com uma educação pública mais forte, digna e de qualidade em Colorado do Oeste.