quinta-feira, 15 de janeiro de 2026.

COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

JULIANO FAZ ANIVERSÁRIO

Hojedia 15, festeja aniversário meu sobrinho empresário JULIANO DE OLIVEIRA LINHARES da JOTA R Segurança Inteligente em Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena Ariquemes/RO, na foto com a esposa cirurgiã-dentista Mariana Andrade Linhares especialista em odontopediatria

CASA & DECORAÇAO

Registrei a linda e meiga Mariana na tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, entre sua tia cirurgiã-dentista Débora Foli e sua mamãe consultora de vendas Syndell Foli da loja mais completa em móveis e decoração de Rondônia

FÉRIAS NA FLÓRIDA/EUA

Meu irmão empresário José Ricardo Linhares que reside em Cacoal/RO, desfrutou férias na Flórida/EUA, durante o mês de dezembro último, com a esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares e o filho PedroNa foto Jota R como é conhecido, passou a temporada com seus filhos que lá residem e tem a cidadania americanaJosé Ricardo Junior com a esposa Sarath Machado e o filho Joaquim, e Gabriel Rezende Linhares

REVISTA MARISA LINHARES – GWM MEGA MOTORS

empresária Poliana Miranda sócia proprietária da GWM MEGA MOTORS em Cacoal Porto Velho/RO, da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES, edição especial na qual sua empresa é anunciante

LUCAS INDRUSIAK e THAIS – GWM HAVAL H6 HEV ONE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, LUCAS DONATO SOARES INDRUSIAK com THAIS, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

EROTIDES e RONDINELLI – GWM ORA 03 SKIN BEV58     

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, EROTIDES PESSOA MATIAS SCHIAVI PERONI com RONDINELLI, retirou seu maravilhoso GWM ORA 03 SKIN BEV58. consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

MARCOS e JOSIANE – GWM HAVAL H6 HEV ONE     

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, MARCOS ANTÔNIO MURVACK com JOSIANE, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda

REVISTA MARISA LINHARES – CATUAÍ HOTEL

Entreguei para o empresário Francisco Raposo Junior dos modernos e elegantes CATUAÍ HOTEL em Cacoal Jaru/RO, REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES – AGITO RO

casal empresário Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro e Talita Maiara da AGITO RO Som & Iluminação em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

GLÓRIA e ELY VALENÇA FAZEM ANIVERSÁRIO

Hoje, dia 15, festeja aniversário GLÓRIA VALENÇA e no próximo dia 17, os festejos ficam por conta de seu esposo ELY VALENÇA da renomada empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas com sua Matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho em Rondônia, e ainda em Rio Branco no Acre, em Manaus e Humaitá no Amazonas, e Boa Vista e Rorainópolis em Roraima. Na foto estamos com sua neta Letícia, que cursa medicina

GABRIEL FEZ ANIVERSÁRIO

No dia 30 de dezembro últimofestejou aniversário meu amigo GABRIEL MENDES gestor de marketing da empresa PSV FIAT em Cacoal Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

 

