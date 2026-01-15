COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

Hoje, dia 15, festeja aniversário meu sobrinho empresário JULIANO DE OLIVEIRA LINHARES da JOTA R Segurança Inteligente em Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Ariquemes/RO, na foto com a esposa cirurgiã-dentista Mariana Andrade Linhares especialista em odontopediatria
Registrei a linda e meiga Mariana na tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, entre sua tia cirurgiã-dentista Débora Foli e sua mamãe consultora de vendas Syndell Foli da loja mais completa em móveis e decoração de Rondônia
Meu irmão empresário José Ricardo Linhares que reside em Cacoal/RO, desfrutou férias na Flórida/EUA, durante o mês de dezembro último, com a esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares e o filho Pedro. Na foto Jota R como é conhecido, passou a temporada com seus filhos que lá residem e tem a cidadania americana, José Ricardo Junior com a esposa Sarath Machado e o filho Joaquim, e Gabriel Rezende Linhares
REVISTA MARISA LINHARES – GWM MEGA MOTORS
A empresária Poliana Miranda sócia proprietária da GWM MEGA MOTORS em Cacoal e Porto Velho/RO, da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES, edição especial na qual sua empresa é anunciante
LUCAS INDRUSIAK e THAIS – GWM HAVAL H6 HEV ONE
Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, LUCAS DONATO SOARES INDRUSIAK com THAIS, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda
EROTIDES e RONDINELLI – GWM ORA 03 SKIN BEV58
Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, EROTIDES PESSOA MATIAS SCHIAVI PERONI com RONDINELLI, retirou seu maravilhoso GWM ORA 03 SKIN BEV58. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda
MARCOS e JOSIANE – GWM HAVAL H6 HEV ONE
Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, MARCOS ANTÔNIO MURVACK com JOSIANE, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. O consultor de vendas DEYWYSSON VALENTIN foi o responsável pela venda
REVISTA MARISA LINHARES – CATUAÍ HOTEL
Entreguei para o empresário Francisco Raposo Junior dos modernos e elegantes CATUAÍ HOTEL em Cacoal e Jaru/RO, a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada
REVISTA MARISA LINHARES – AGITO RO
O casal empresário Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro e Talita Maiara da AGITO RO Som & Iluminação em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada
GLÓRIA e ELY VALENÇA FAZEM ANIVERSÁRIO
Hoje, dia 15, festeja aniversário GLÓRIA VALENÇA e no próximo dia 17, os festejos ficam por conta de seu esposo ELY VALENÇA da renomada empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas com sua Matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho em Rondônia, e ainda em Rio Branco no Acre, em Manaus e Humaitá no Amazonas, e Boa Vista e Rorainópolis em Roraima. Na foto estamos com sua neta Letícia, que cursa medicina
GABRIEL FEZ ANIVERSÁRIO
No dia 30 de dezembro último, festejou aniversário meu amigo GABRIEL MENDES gestor de marketing da empresa PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia