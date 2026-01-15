Deputado Cássio Gois destina mais de R$ 47 mil para fortalecer projeto esportivo em Vilhena

O deputado estadual Cássio Gois segue investindo no esporte como ferramenta de transformação social em Rondônia. Em Vilhena, o parlamentar destinou recursos que garantiram a aquisição de materiais e equipamentos para o Dojo Champions Club, academia de artes marciais responsável pelo projeto social “Treinando Campeões”, coordenado pelo Sensei Flávio Gomes.

O projeto tem como objetivo beneficiar crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos, promovendo inclusão social por meio da prática esportiva do karatê, contribuindo para o desenvolvimento físico, disciplinar, educacional e social dos participantes.

A entrega oficial dos materiais foi realizada recentemente e representa um investimento extremamente importante para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela instituição. Com os recursos, foram adquiridos equipamentos permanentes e materiais de consumo, incluindo 20 kits completos, compostos por TVs, coletes, capacetes, kimonos, luvas e caixa de som, garantindo melhores condições de treino, aprendizado e acompanhamento dos atletas.

O valor total do investimento foi de R$ 47.639,70, reforçando o compromisso do mandato com a correta aplicação dos recursos públicos e o apoio a projetos sociais que geram impacto direto na vida das crianças e jovens.

Durante a entrega, o Sensei Flávio Gomes destacou a importância do apoio recebido:

“Temos que ser gratos a quem destinou esse recurso, uma emenda do deputado Cássio Gois, através do vereador Jander. Isso foi muito importante para nós e para nossos atletas, muitos dos quais não tinham esses materiais. Esse investimento vai ajudar muito em nossos projetos sociais”, afirmou.

O investimento chegou à instituição com o apoio do vereador Jander Rocha, que ressaltou a parceria com o deputado e a importância da ação para a comunidade:

“O deputado Cássio Gois sempre foi presente em Vilhena, ajudando com o envio de emendas e apoiando projetos sérios. A entrega de hoje é motivo de muita alegria, porque ele reconhece a relevância do trabalho desenvolvido em prol das nossas crianças e jovens. Essa parceria tem gerado resultados concretos”, destacou o vereador.

Para o deputado Cássio Gois, investir no esporte é investir no futuro.

“O esporte transforma vidas, promove disciplina, respeito e cidadania. Seguiremos apoiando projetos que fazem a diferença e oferecem oportunidades reais para nossas crianças e jovens”, afirmou o parlamentar.

Parcerias como essa fortalecem o esporte, promovem inclusão social e reafirmam o compromisso do mandato com políticas públicas que transformam vidas e constroem um futuro melhor para Rondônia.