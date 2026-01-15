Expedito Netto se filia ao PT e tem apoio do PCdoB e PV como pré-candidato ao Governo de Rondônia

Em nota pública, o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Rondônia informou a filiação do ex-deputado federal e atual Secretário Nacional de Pesca, Expedito Netto.

Também comunicou a Federação Brasil da Esperança, aprovou a pré-candidatura de Expedito ao Governo de Rondônia.

Ainda, na nota, o grupo disse que toda a esquerda irá abraçar a reeleição do presidehte Lula em Rondônia.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA PÚBLICA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA

O Partido dos Trabalhadores de Rondônia se reuniu, na tarde desta quarta-feira (14), na sede do Diretório Estadual em Porto Velho com o o Secretário Nacional da Pesca, Expedito Netto

Na reunião, além do Presidente do (PT) Ernesto Ferreira, membros da Executiva e do Diretório Estadual participaram da conversa. Após amplo, democrático e qualificado debate sobre a conjuntura política e os desafios colocados para o próximo período, foi realizado o ato de filiação de Expedito Netto ao Partido dos Trabalhadores, decisão que contou com a aceitação unânime dos presentes.

“A vinda do ex-deputado e atual Secretário Nacional de Pesca para o quadro do Partido dos Trabalhadores reforça não apenas o PT, mas toda esquerda, que neste ano irá abraçar a reeleição do Presidente Lula em Rondônia. O fato dele se colocar como pré-candidato a governador reforça ainda mais seu compromisso”, afirmou Ernesto Ferreira.

Em uma reunião posterior ao ato de filiação, foi dada sequência aos diálogos, com a presença dos partidos que compõe a Federação Brasil da Esperança: Partido Verde (PV) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A pré-candidatura ao Governo do Estado pelo ex-deputado Expedito Netto foi aprovada pelos dirigentes presentes.

A Federação Brasil da Esperança reafirma seu compromisso com a unidade dos partidos, com o diálogo permanente entre suas instâncias e com a mobilização da militância, orientando suas decisões estratégicas pela democracia interna, pela construção coletiva e pela defesa dos interesses do povo brasileiro, neste caso em especial, o povo rondoniense. Reiteramos o compromisso da Federação ao movimento Caminhada Esperança, grupo com nove partido dos quais a federação faz parte.

Explicitamos de forma categórica que toda e qualquer movimentação política tomada pela Federação Brasil da Esperança, será comunicada à sociedade por meio dos canais oficiais dos Partidos. Portanto, quaisquer outros noticiários vinculados ao tema, deve ser interpretada pela sociedade como meras especulações e opiniões jornalísticas, o que também é legitimo em nossa democracia.

Federação Brasil da Esperança

PT, PV e PCdoB