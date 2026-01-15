Homem não aceita separação, tenta contra a própria vida e polícia é mobilizada em Colorado

Na tarde de quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência localizada na Rua Paraná, região central de Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição fez contato com a comunicante, que relatou conviver com um homem e que, durante uma conversa sobre o término do relacionamento, ele teria apresentado comportamento alterado em razão de não aceitar a separação.

Ainda segundo o relato, a comunicante conseguiu intervir a tempo, evitando consequências mais graves, e informou aos policiais que em nenhum momento foi agredida ou ameaçada.

O homem apresentava marcas aparentes no pescoço, porém afirmou não ter interesse em receber atendimento médico.

Posteriormente, a mãe do envolvido compareceu à residência e o levou para sua casa. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.