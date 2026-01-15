Prefeita Valéria Garcia faz balanço de 2025 e projeta obras e investimentos para 2026 em Pimenteiras do Oeste

A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, fez um balanço do primeiro ano de seu segundo mandato à frente do município, destacando os desafios enfrentados em 2025, o cumprimento de compromissos financeiros e o planejamento de obras e ações para 2026.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, a prefeita afirmou que 2025 foi marcado por dificuldades econômicas em nível nacional, reflexo da crise enfrentada pelo Brasil, o que impactou diretamente a administração municipal.

Ainda assim, a gestão conseguiu manter as prioridades estabelecidas desde o início do mandato.

De acordo com Valéria Garcia, o foco principal da administração foi garantir o pagamento de colaboradores e fornecedores. Mesmo diante das limitações financeiras, as metas previstas para o ano foram cumpridas nesses setores considerados essenciais para o funcionamento do município.

A prefeita destacou que a Prefeitura manteve os salários dos servidores públicos rigorosamente em dia. O pagamento do 13º salário e da folha de dezembro foi realizado dentro dos prazos legais, com a quitação ocorrendo no dia 30.

Segundo a gestora, o fechamento do exercício financeiro de 2025 ocorreu com todos os compromissos honrados, tanto com servidores quanto com fornecedores, reforçando o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal.

Na área de infraestrutura, Valéria Garcia informou que o município encerrou 2025 com obras em andamento e já possui novos projetos programados para 2026. Entre as ações destacadas estão: ampliação do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); continuidade das obras de drenagem e infraestrutura na Avenida Bolívia, que já eliminaram alagamentos em mais de 50% da via; início de pelo menos três novas obras em 2026, além de duas que seguem em execução.

Segundo a prefeita, as intervenções na Avenida Bolívia têm sido fundamentais para resolver problemas históricos de acúmulo de água durante o período chuvoso.

A prefeita avaliou como positivo o relacionamento com a Câmara de Vereadores, destacando a atuação conjunta com o presidente do Legislativo, vereador Armindo, e os demais parlamentares.

Ela ressaltou que, por meio da parceria entre Executivo e Legislativo, Pimenteiras do Oeste recebeu mais de R$ 2 milhões em emendas, liberadas no final de 2025 com apoio do Governo do Estado e de deputados parceiros. Entre os parlamentares citados como apoiadores do município estão Crispim, Ezequiel Neiva, Rosangela Donadon, Alain Queiroz e Luizinho, este último com recursos destinados ao Festival de Praia.

PLANEJAMENTO 2026

A gestão municipal já trabalha no planejamento dos primeiros eventos de 2026. Segundo a prefeita, estão previstas reuniões com a associação dos barraqueiros e a organização do campeonato de pesca, tradicional no município, programado para o final de março e considerado o primeiro grande evento do ano.

Ao final da entrevista, Valéria Garcia agradeceu aos servidores, fornecedores e à população de Pimenteiras do Oeste pela confiança depositada na administração municipal.

A prefeita afirmou que a gestão segue focada em manter o equilíbrio financeiro, ampliar investimentos e fortalecer parcerias, com o objetivo de garantir o desenvolvimento do município ao longo de 2026 e nos próximos anos de mandato.