Prefeitura inicia implantação do Sistema de Fiscalização Eletrônica em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), iniciou, na tarde desta quarta-feira, 14, a implantação do Sistema de Fiscalização Eletrônica no município.

Os primeiros equipamentos foram instalados na BR-174, cruzamento com a avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nas proximidades do Hospital Regional, um dos trechos com grande fluxo de veículos e histórico de ocorrências de trânsito.

Neste local, foi implantado o modelo de controlador misto, equipamento que combina o controle de velocidade com outras funções de monitoramento, permitindo maior eficiência na fiscalização e contribuindo diretamente para a redução de acidentes.

Segundo explicou o secretário municipal de trânsito, Rogério Dias, a ação integra a primeira etapa do projeto, que tem como objetivo reduzir acidentes, salvar vidas e promover mais segurança viária. A escolha dos locais segue critérios técnicos, levando em consideração o volume de tráfego, registros de sinistros e a necessidade de proteção de áreas sensíveis, como regiões hospitalares.

Ao todo, o sistema contará, com três modelos de equipamentos, definidos conforme as características de cada via: Controladores de velocidade com display, que monitoram o respeito ao limite no ponto instalado; Redutores de velocidade, que induzem à diminuição imediata da velocidade em trechos críticos; Controladores mistos, como o instalado na BR-174, que agregam múltiplas funções de fiscalização.

A Semtran lembrou que a implantação é justificada pelos dados registrados em 2024, quando Vilhena ocupou a 3ª posição no ranking de cidades com mais acidentes de trânsito em Rondônia, com mais de 1.080 ocorrências, 29 mortes e elevado número de motociclistas entre os envolvidos.

Para a execução do projeto, o município está investindo mais de R$ 300 mil. A instalação ocorrerá em três etapas, sendo que, nesta fase inicial, estão previstos cerca de 18 equipamentos, atendendo aproximadamente 25 faixas de avenidas.

O secretário esclareceu ainda que todas as infrações registradas pelos equipamentos passam por validação do órgão municipal e serão emitidas pelo Detran/RO, conforme a legislação vigente. As notificações ficam disponíveis no aplicativo CNH Digital e, para quem não utiliza o aplicativo, são encaminhadas via correspondência ao endereço cadastrado no Detran.