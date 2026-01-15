Seringueiras receberá R$ 200 mil para consultas oftalmológicas e óculos por emenda da deputada Lebrinha

O recurso será destinado ao atendimento da população que necessita de avaliação oftalmológica e correção visual, ampliando o acesso aos serviços de saúde no município. Segundo a deputada, o investimento atende uma demanda apresentada no município. “Essa é uma ação que contribui diretamente para a qualidade de vida da população, ao garantir que mais pessoas tenham acesso a consultas e a óculos, o que impacta no trabalho, nos estudos e na rotina das famílias”, afirmou.

A parlamentar também agradeceu a parceria com o Governo de Rondônia, responsável pelo empenho do recurso. “Agradeço ao Governo do Estado pela parceria que tornou possível a liberação desse investimento, que será entregue o quanto antes ao município”, declarou.

Gislaine Lebrinha reforçou que o mandato segue atuando para levar novos recursos aos municípios, com foco na busca por investimentos que promovam o desenvolvimento e melhorem os serviços públicos em Rondônia, beneficiando diretamente a população.