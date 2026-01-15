Super Star Circus inicia temporada em Vilhena nesta sexta e confirma atração nacional na abertura

O Super Star Circus está em Vilhena como parte de sua turnê pelo estado, trazendo à cidade um espetáculo que reúne tradição circense, números de alto impacto e atrações reconhecidas nacionalmente.

A temporada movimentará o público local com apresentações voltadas para toda a família.

O circo está instalado no estacionamento da Havan, em Vilhena, com estrutura montada para garantir conforto e segurança aos espectadores. As sessões acontecem em diferentes dias e horários:

Segunda a sexta-feira: às 20h

Sábado: às 18h e 20h

Domingo: às 16h, 18h e 20h

Entre os destaques do espetáculo está o tradicional Globo da Morte com cinco motos, um dos números mais aguardados pelo público, além de apresentações de palhaços, acrobatas, trapezistas, malabaristas e ilusionistas.

A inauguração da temporada em Vilhena contará com a participação especial do humorista Bananinha, conhecido nacionalmente por sua atuação no Programa do Ratinho, exibido pelo SBT. A organização ressalta que a presença do artista está confirmada exclusivamente para a estreia, não ocorrendo em todas as apresentações da temporada.

Como parte das ações promocionais, o circo oferece promoção especial de ingressos, válida por tempo limitado. Conforme divulgado pela organização, crianças pagam R$ 10, enquanto o ingresso para adultos custa R$ 20, com desconto especial para a área central, mediante apresentação do bônus promocional. A promoção é válida até o dia 16 de janeiro, com quantidade limitada por setor.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link disponível no perfil oficial do circo no Instagram (@superstarcircusoficial), onde também estão disponíveis informações atualizadas sobre a programação, regras de acesso e orientações ao público.