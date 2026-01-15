Facebook Instagram
quinta-feira, 15 de janeiro de 2026.

Trator de esteira furtado é localizado na zona rural de Vilhena

Equipamento foi encontrado após informações repassadas por populares
Imagem: Ilustrativa

Na noite de terça-feira, 14 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi informada sobre a localização de um trator de esteira furtado na Linha 104, km 04, zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que, após receber informações de populares, conseguiu localizar o equipamento abandonado às margens da Linha 105, a cerca de quatro quilômetros da BR-364, em uma estrada que dá acesso a uma aldeia indígena.

O trator foi removido do local e levado provisoriamente para uma propriedade vizinha, onde permanecerá até que seja providenciado um caminhão para o transporte definitivo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

