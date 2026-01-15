“VEC estará bem ativo em 2026”, garante diretoria ao anunciar participação em categorias do futebol profissional em RO

“O VEC não está morto e irá participar ativamente dos eventos esportivos em 2026”.

A declaração é do desportista Natal Pimenta Jacob, conhecido como Natalzinho, que esclarece informações divulgadas pelo site Extra de Rondônia, indicando uma possível mudança na diretoria do “Lobo do Cerrado” (leia mais AQUI).

Natalzinho, que atua como procurador do clube, revelou ter conversado por telefone com o presidente do VEC, Carlos Dalanhol, o “Gaúcho do Milho”.

Segundo ele, o presidente garantiu ampla participação do time neste ano, incluindo a disputa na segunda divisão do campeonato rondoniense de futebol. “Estamos nos organizando, montaremos uma equipe forte e vamos reconquistar o acesso à primeira divisão ainda neste ano. Temos algumas parcerias avançadas e estamos à procura de outras. Há muita gente que critica, mas não ajuda. Futebol não se faz sem recursos financeiros. O VEC é de Vilhena e todos estamos envolvido nessa conquista”, assegura.

Além disso, Natalzinho informou que o VEC também planeja atuar nas categorias de base, como sub-11, sub-13, sub-15 (com vaga garantida na Copa do Brasil), sub-17 e sub-20 (feminino).

Ele também elogiou o trabalho do desportista Elio Souza Neto, conhecido popularmente como “Farofa”. No entanto, reforçou que o clube possui uma diretoria consolidada. “Se fosse o ‘Farofa’, certamente estaria em boas mãos. Ele é uma pessoa competente. Mas, de qualquer forma, o VEC estará bastante ativo em 2026”, concluiu.