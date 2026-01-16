Da graduação à residência: a trajetória de Iasmine Tossatti e o impacto da formação médica da Faculdade Metropolitana

Com planejamento, dedicação e apoio institucional, a trajetória da médica Iasmine Tossatti, egressa do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia, evidencia como a excelência acadêmica se traduz em escolhas consistentes, resultados concretos e impacto real na vida profissional e pessoal.

A história de Iasmine não começa com a aprovação em primeiro lugar na residência de Medicina de Emergência, mas muito antes, ainda nos primeiros períodos da graduação. Ao longo dos seis anos de formação, suas decisões foram guiadas pela responsabilidade, pela busca por aprofundamento técnico e pela construção gradual de um currículo alinhado aos objetivos profissionais.

Desde o início do curso, Iasmine participou ativamente de monitorias, projetos de extensão, ligas acadêmicas e produções científicas, compreendendo que cada experiência agregaria valor à sua formação médica. Essa postura se consolidou especialmente a partir do ciclo clínico e do internato, etapas em que o método de ensino da instituição — baseado em problemas, casos reais e participação ativa do estudante — se mostrou decisivo para seu desenvolvimento.

“Chegou um momento em que compreendi que esse método funcionava muito bem para mim. O que eu vivenciava durante o internato se transformava em estudo à noite, especialmente por meio de casos clínicos e resolução de questões”, relata.

Foi nesse contexto que a Medicina de Emergência passou a se definir como especialidade. Ainda em consolidação no Brasil, a área ganhou significado a partir das aulas e da convivência com docentes que marcaram sua formação. Iasmine destaca o papel dos professores Thiago Aires, Vinícius e da professora Larissa Macedo, citados como referências técnicas e humanas, não apenas no ensino da especialidade, mas também na postura ética, no cuidado com o paciente e na valorização da medicina baseada em evidências.

“Eles apresentaram a Medicina de Emergência de forma muito real, indo além da técnica. Falaram sobre responsabilidade, cuidado com o paciente e também com a nossa saúde emocional. Esse olhar já estava presente na graduação e segue agora na residência”, afirma.

A abertura da residência em Medicina de Emergência em Porto Velho representou um marco decisivo. Preparada academicamente e amparada pela formação recebida, Iasmine se dedicou intensamente ao processo seletivo. A aprovação em primeiro lugar foi resultado de uma trajetória construída com consistência e também com suporte institucional. Durante o internato, houve flexibilização de escalas, incentivo aos estudos e acompanhamento próximo por parte dos professores.

Atualmente residente, Iasmine vivencia uma nova etapa da carreira, incluindo experiências fora do estado, em centros de referência nacional. Ainda assim, faz questão de reconhecer que sua base profissional foi construída na Faculdade Metropolitana.

“O apoio que recebi foi essencial. Desde a direção e coordenação até os professores e o setor administrativo, sempre tive suporte e tranquilidade para estudar. Isso fez toda a diferença”, destaca.

A relação com a instituição extrapolou o âmbito profissional. A vivência acadêmica positiva refletiu também no ambiente familiar. Seu filho, hoje com 19 anos, acompanhou de perto sua trajetória e decidiu ingressar no curso de Medicina da própria Faculdade Metropolitana de Rondônia, escolha que, segundo Iasmine, carrega um significado especial.

“Quando um filho escolhe o mesmo caminho, é porque ele enxergou verdade no que foi vivido. Ele acompanhou toda a minha jornada e construiu esse amor pela Medicina e pela faculdade junto comigo”, afirma.

Mais do que formar médicos, a instituição participou da construção de um projeto de vida. Gratidão é a palavra que Iasmine utiliza ao se referir à Faculdade Metropolitana, destacando o ensino, as oportunidades e o cuidado com o estudante em todas as fases da formação.

Histórias como a de Iasmine Tossatti ajudam a explicar o reconhecimento institucional do curso de Medicina, não apenas por avaliações oficiais, mas pelas trajetórias que se consolidam após o diploma, pelas escolhas profissionais bem fundamentadas e pelo vínculo que permanece mesmo após a formatura.

Na Faculdade Metropolitana de Rondônia, a formação médica não se encerra na colação de grau. Ela continua nas residências, nos plantões, nas decisões clínicas e, em muitos casos, na próxima geração que decide seguir o mesmo caminho.

Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia

Excelência que se constrói na vida real.

