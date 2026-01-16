Eyder Brasil agradece prefeito Léo Moraes pela ampliação dos ônibus de acessibilidade para pessoas com deficiência

Uma indicação do deputado estadual Eyder Brasil resultou na ampliação do atendimento do Ônibus Multissensorial em Porto Velho. O serviço, que antes atendia exclusivamente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), passa a contemplar também pessoas com outras deficiências físicas, intelectuais e sensoriais, além de cidadãos em situação de vulnerabilidade social. A medida busca garantir mais segurança, conforto e acessibilidade no deslocamento urbano.

“Quero agradecer ao prefeito Léo Moraes por atender essa indicação e olhar com sensibilidade para as famílias atípicas da nossa capital. Garantir transporte acessível é garantir dignidade, autonomia e inclusão para quem mais precisa”, afirmou o deputado estadual Eyder Brasil.

De acordo com a Prefeitura de Porto Velho, o município conta atualmente com cinco veículos adaptados, sendo dois destinados ao programa PVH Acessibilidade e três voltados ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os ônibus possuem rampa elevatória, ar-condicionado, Wi-Fi e espaço para cadeirantes e acompanhantes. No caso dos veículos destinados ao público autista, o serviço inclui abafadores de som e objetos sensoriais, para tornar o trajeto mais confortável e seguro.