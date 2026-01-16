Família procura adolescente que desapareceu após sair de casa em Cerejeiras

A família de Guilherme Junior Debastiani Moreira, de 13 anos, procura pelo adolescente que desapareceu após sair de casa, no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o padrasto do garoto informou que o desaparecimento ocorreu na noite de quinta-feira (15), por volta das 20h.

O adolescente teria esperado todos os moradores dormirem, pegado a chave de uma motocicleta Honda Bros, ano 2012/2013, e deixado a residência sem avisar.

Ainda segundo a família, Guilherme completa 14 anos no próximo dia 20 de janeiro. Diante da situação, os familiares registraram ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar o adolescente pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil pelo número (69) 3342-2436 ou pelo 197.