IFRO prorroga inscrições para seleção de bolsistas do Projeto Cidades Inteligentes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) publicou, em 9 de janeiro de 2026, a segunda alteração do cronograma do Edital nº 193/2025/REIT – CGAB/IFRO, referente à seleção de profissionais e estudantes para atuarem como bolsistas no Projeto Cidades Inteligentes: uma Proposta de Implantação para Ariquemes e Rolim de Moura/RO.

Com a mudança, os candidatos ganharam mais tempo para participar do processo seletivo. O prazo de inscrições foi prorrogado até 31 de janeiro de 2026, pelo sistema eletrônico disponível em https:// selecao.cidadesinteligentes.online/usuarios/login/?next=/.

Novas datas do cronograma

Entre os principais pontos alterados, destacam-se:

Inscrições: até 31/1/2026

Divulgação das inscrições e resultado preliminar de pontuação por formação e experiência: até 2/2/2026

Prazo para recursos contra o resultado preliminar: até 3/2/2026

Homologação do resultado preliminar e convocação para entrevistas: até 4/2/2026

Entrevistas: de 5 a 8/2/2026, realizadas virtualmente via Google Meet

Divulgação do resultado preliminar das entrevistas e pontuação geral: até 9/2/2026

Prazo para recursos contra o resultado preliminar das entrevistas e pontuação geral: até 10/2/2026

Homologação do resultado final do edital: até 11/2/2026

Convocação dos candidatos aprovados: a partir de 12/2/2026

Início das atividades dos bolsistas: conforme convocação e planejamento da Coordenação-Geral do Projeto.

Oportunidades

O edital prevê 14 vagas para funções de nível superior e médio, com bolsas que variam de R$ 560,00 a R$ 2.500,00. As atividades envolvem áreas como desenvolvimento de sistemas, digitalização de documentos e levantamento de dados, com parte das funções sendo desempenhadas de forma remota e outras em atuação presencial nos municípios de Ariquemes, Rolim de Moura e Ji-Paraná.

Inscrições e informações

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo sistema eletrônico, anexando os documentos exigidos em formato PDF. O resultado e todas as etapas do processo seletivo serão divulgados nos portais oficiais do IFRO e do Projeto Cidades Inteligentes.