Motociclista é detido após manobras perigosas e perseguição policial em Vilhena; abordagem resultou na apreensão de drogas e materiais ligados ao comércio ilegal

Durante patrulhamento de rotina em Vilhena, a Polícia Militar flagrou um motociclista realizando manobras perigosas e trafegando em alta velocidade pela Avenida Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor desobedeceu às ordens de parada e tentou fugir, sendo acompanhado por outras guarnições.

Após cerco policial, o homem foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, os militares encontraram porções de substância entorpecente, papéis para fumo, dinheiro e um aparelho celular. O veículo foi removido ao pátio da Ciretran devido às infrações de trânsito constatadas.

Em continuidade à ocorrência, os policiais se deslocaram até um imóvel no setor Central, onde funcionaria de forma irregular um local destinado à venda de produtos relacionados ao fumo.

No endereço, foram apreendidos diversos objetos utilizados para preparo e consumo de drogas, além de uma balança de precisão, uma quantidade maior de substância análoga à maconha e uma porção de droga sintética.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.

