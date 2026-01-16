Mulher é resgatada após denúncia de cárcere privado em Vilhena

Em Vilhena, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na Rua 8212, no bairro Barão do Melgaço II.

A denúncia indicava que uma mulher estaria gritando por socorro dentro de uma residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha foi autorizada a entrar no imóvel por uma familiar da vítima, que relatou que a mulher, com a saúde e locomoção comprometidas, vinha sofrendo agressões físicas, morais e psicológicas do companheiro.

Segundo o relato, na data dos fatos, a vítima teria sido trancada em um quarto, sendo privada de sair do cômodo e até mesmo de realizar refeições.

Diante da situação, os policiais arrombaram a porta do quarto e restituíram a liberdade da vítima. Em seguida, a equipe realizou diligências e localizou o suspeito, que confirmou os fatos, apresentando sua versão à guarnição.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem descumpria medidas cautelares impostas pela Justiça em razão de processo anterior por violência doméstica.

Diante do risco à integridade da vítima, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da autoridade judiciária para as providências cabíveis.