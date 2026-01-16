Porto Velho mais protegida: Coronel Chrisóstomo garante 15 motos à Polícia Militar

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) destinou recursos federais para a aquisição de 15 motocicletas para o Comando da Polícia Militar em Porto Velho. Os veículos já foram adquiridos e estão sob responsabilidade da corporação.

O investimento faz parte de um repasse pago em 2025, no valor de R$ 4 milhões, destinado ao fortalecimento da segurança pública em Rondônia. O recurso foi aplicado na compra de equipamentos, veículos e armamentos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Segundo o Comando da Polícia Militar, as motocicletas aguardam a transferência de documentação por parte da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. Após a conclusão do processo, os veículos poderão ser liberados para uso operacional.

A destinação do recurso pelo deputado Coronel Chrisóstomo (PL) busca ampliar a capacidade de atuação das forças de segurança e reforçar o policiamento em Porto Velho.